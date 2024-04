Stand: 08.04.2024 09:00 Uhr Pingelshagen: Selbstgebaute Solarinstallation fängt Feuer

In Pingelshagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat die Solaranlage am Haus einer vierköpfigen Familie gebrannt. Der Familienvater hatte die Anlage selbst installiert und in Betrieb genommen. Im Keller des Hauses sollte der Strom in Akkus gespeichert werden. Dort brach das Feuer am Sonntag aus. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Allerdings wurden mehrere Räume des Hauses beschädigt. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 80.000 Euro.

