Stand: 05.12.2023 06:38 Uhr Penkun: Sperrung und Tempolimit 100 km/h nach Unfall auf A11

Die A11 ist in der vergangenen Nacht für insgesamt sechs Stunden in Richtung Berlin gesperrt worden. Grund dafür war ein Unfall. Zwischen Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Schmölln (Brandenburg) ist ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er war mit zwei leeren Bauschuttcontainern beladen. Durch den Unfall verlor der Sattelauflieger seine Ladung. Der 35-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeuge und der Autobahn wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Wegen der beschädigten Schutzplanken und Leitpfosten herrscht auf der A11 kurz vor Penkun nun ein Tempolimit von 100 km/h.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.12.2023 | 06:30 Uhr