Pasewalk: Messing-Büste von Oskar Picht gestohlen

In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Unbekannte die Messing-Büste von Oskar Picht gestohlen. Sie befand sich an der Fassade neben dem Eingangsportal des Oskar-Picht-Gymnasiums. Das sagte eine Polizeisprecherin auf NDR Anfrage. Die Tat habe sich zwischen dem 5. und 6. Juni ereignet, heißt es. Zuvor hatte die Schulleitung des Gymnasiums über den Diebstahl in den sozialen Netzwerken berichtet. Sie hofft, dass die Büste doch noch gefunden wird. Die Polizei geht auch davon aus, dass möglicherweise Metalldiebe das Kunstwerk gestohlen haben könnten und sucht Zeugen. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Picht (1871-1945) gilt als Erfinder einer Punktschriftmaschine für blinde Menschen.

