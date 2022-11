Stand: 30.11.2022 12:46 Uhr Parow: 30 Jahre Marinetechnikschule

Die Marinetechnikschule in Parow feiert heute ihr 30-jähriges Bestehen. Am 30. November 1992 war auf dem Gelände der ehemaligen Flottenschule "Walter Steffens" der Grundstein gelegt worden. Die Marinetechnikschule gehört inzwischen nach eigenen Angaben zu den größten und modernsten Schulen der Bundeswehr. Jedes Jahr durchlaufen etwa 5.000 Soldaten ihre Ausbildung am Standort in Parow.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 30.11.2022 | 12:40 Uhr