Parchim: Totes Ehepaar in Gartenlaube entdeckt Stand: 24.03.2024 08:48 Uhr In einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Sonnabend zwei Menschen tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einer Kohlenmonoxidvergiftung aus.

In einer Parchimer Kleingartenanlage ist gestern vermutlich ein Ehepaar durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen. Die 45-jährige Frau und ihr 51-jähriger Ehemann hatten sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Grill mit Restglut in ihre Laube gestellt, durch die sich Kohlenmonoxid in der Laube bildete. Eine Bekannte des Paares sorgte sich um die beiden, weil diese nicht wie verabredet die Tür der Laube öffneten und rief gegen 19 Uhr den Notruf. Die Rettungssanitäter und der Notarzt konnten nur noch der Tod der beiden feststellen.

Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Laut Polizeisprecherin gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft wird nun über eine Obduktion der Toten entscheiden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kohlegrills unter keinen Umständen in geschlossene Räume mitgenommen werden dürfen. Kohlenmonoxid ist geruch- und geschmacklos und bildet sich, wenn Brenn- und Treibstoffe nicht vollständig verbrennen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.03.2024 | 08:00 Uhr