Stand: 01.11.2022 12:30 Uhr Parchim: Passanten überwältigten Wohnungseinbrecher

In Parchim haben am späten Samstagabend zwei Passanten einen mutmaßlichen Einbrecher überwältigt und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Der 26-jährige Tatverdächtige soll zuvor mit einem Komplizen einen Wohnungseinbruch in der August-Bebel-Straße verübt haben und anschließend mit dem Diebesgut geflüchtet sein. Hausbewohner hatten den Einbruch bemerkt und unmittelbar die Polizei informiert. Gegen den deutschen wohnungslosen Mann, der einen Atemalkoholwert von über 2,8 Promille hatte, wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.11.2022 | 12:30 Uhr