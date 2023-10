Stand: 25.10.2023 15:54 Uhr Parchim: Deutsches Rotes Kreuz baut Hospiz-Zentrum

Das Deutschen Rote Kreuz (DRK) will im Herbst 2026 in Parchim ein Hospiz mit zwölf Zimmern eröffnen. Nach Angaben der Kreisverwaltung wird der Landkreis dem DRK dafür ein Grundstück neben der Förderschule zur Verfügung stellen. Der Bau wird laut DRK etwa acht Millionen Euro kosten. Das Hospiz wird bis zu 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, sowie mehrere Ehrenamtlilche. Ein zweites Palliativ-Zentrum soll im Landkreis in Ludwigslust entstehen. Die Kreisverwaltung ist dazu im Gespräch mit einem weiteren Träger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.10.2023 | 18:32 Uhr