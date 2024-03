Stand: 06.03.2024 06:04 Uhr Pampow: Brand in Hotel verursacht 100.000 Euro Schaden

Im Hotel Schweriner Tor in Pampow (Landkreis Ludwigskust-Parchim) ist am Dienstagabend ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. Laut Polizei hatte ein Hotelangestellter zuvor in der Küche seiner Einliegerwohnung gekocht. Als er eine Stunde später zurückkam, bemerkte er das Feuer, konnte es aber nicht eigenständig löschen und rief die Feuerwehr. Die Wohnung des 25-Jährigen und zwei weitere Einliegerwohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar.

