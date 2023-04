Stand: 25.04.2023 10:36 Uhr Pampow: 15 Autos aufgebrochen - Verdächtiger gefasst

Nachdem auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof Schwerin-Süd 15 Autos aufgebrochen wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dem 36-jährigen Tunesier wird vorgeworfen, am späten Montagabend Scheiben der Autos eingeschlagen und Wertgegenstände mitgenommen zu haben. Er soll anschließend mit dem Zug nach Blankenberg gefahren sein. Dort wurde er erwischt, als er versuchte in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Beute aus den Autoaufbrüchen hatte er noch bei sich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.04.2023 | 16:30 Uhr