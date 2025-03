OB-Wahl: Großmüller will Witts Nachfolger in Neubrandenburg werden Stand: 25.03.2025 13:19 Uhr Die Modernisierung der Verwaltung in der Vier-Tore-Stadt steht ganz oben auf der Agenda des OB-Kandidaten Tim Großmüller. Die Unterstützung der Unternehmen, die Hilfe für Bürger nennt er als wichtigste Kriterien.

Tim Großmüller ist in der Neubrandenburger Stadtvertretung ein fraktionsloser Einzelkämpfer. Er steht für die Werte seiner Wählergemeinschaft "Stabile Bürger Neubrandenburg". "Mein zentraler Punkt ist eine moderne, bürgernahe Verwaltung, die mit den Menschen zusammenarbeitet, statt sie zu bevormunden“, erklärt der 45-Jährige sein wichtigstes Anliegen. Sein Versprechen: "Meine Entscheidungen treffe ich ausschließlich im Sinne von Neubrandenburg und seiner Bürger.“ Großmüller ist mit einer Libanesin verheiratet und muslimisch. Dass er manchmal klingt wie ein Populist, bestreitet er im Interview mit dem NDR nicht: "Populismus ist nichts Schlechtes.“ Er lese jeden Tag in Zeitungen und online Schlagzeilen, die populistisch seien.

Kommunalpolitiker Großmüller ist Populist

Mit 509 Stimmen im Wahlbereich 2 wurde Tim Großmüller 2024 erstmals zum Ratsherrn gewählt. Zuvor hatte er eine Wählergemeinschaft gegründet. Erste Erfahrungen in der Kommunalpolitik sammelte er als sachkundiger Bürger bei der Wählergemeinschafft "Bürger für Neubrandenburg“. Auch eine kurze Liaison mit der AfD gab es anschließend, wie auf Facebook zu sehen war, als sich Großmüller mit AfD-Mitgliedern und deren ehemaligem Mitglied Andreas Kalbitz ablichten ließ. Zu den ersten Amtshandlungen Großmüllers gehörte es, das Verbot der Regenbogenflagge am Bahnhof zu beantragen. Nachdem ihm die Mehrheit der Ratsfrauen und -herren gefolgt war, kündigte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) seinen Rücktritt an. Damit sei sein Ziel erreicht gewesen, resümierte Großmüller. Nun will er am liebsten selbst Witts Nachfolger werden.

Unternehmer Großmüller ist Dienstleister

Tim Großmüller ist seit 27 Jahren Unternehmer. Er betreibt unter anderem ein Fitnessstudio. Als er auf dem Datzeberg ein Wohngebiet bauen lassen wolle, stieß er nach vielen Diskussionen in der Stadtverwaltung auf Ablehnung. Sein Vorhaben würde nicht mit Stadtplanung übereinstimmen und Belange des Naturschutzes sprächen dagegen, begründete die Verwaltung ihre Entscheidung.

Starre Verwaltungsstrukturen würden Fortschritt und Innovation ausbremsen, ist der gebürtige Neubrandenburger überzeugt: "Wir brauchen eine Verwaltung, die Unternehmen unterstützt, Innovation fördert und gleichzeitig die Bedürfnisse der Bürger in den Mittelpunkt rückt.“ Trotz seiner Differenzen mit der Verwaltung führen ihn Termine häufig ins Rathaus, fast ebenso oft wie ein gemütliches Restaurant oder zu einer interessanten Veranstaltung in der Vier-Tore-Stadt. Er treffe sich gerne mit Geschäftsleuten und höre den Menschen zu, egal ob jung oder alt, sagt der OB-Kandidat.

