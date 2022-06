OB-Stichwahl in Greifswald: Amtsinhaber oder Herausforderin? Stand: 26.06.2022 07:18 Uhr Grüner Amtsinhaber oder CDU-Frau? Heute entscheidet sich in der Stichwahl, wer in den kommenden sieben Jahren als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister das Greifswalder Rathaus leitet.

In der Stichwahl treten heute Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen) und Madeleine Tolani (CDU) gegeneinander an. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Fassbinder den erforderlichen Stimmenanteil von mehr als der Hälfte knapp verpasst (48,5 Prozent). Die zweitmeisten Stimmen bekam Madeleine Tolani für die CDU (33,1 Prozent). Fünf weitere Kandidaten und Kandidatinnen sind nach dem ersten Wahlgang bereits aus dem Rennen. Heute sind rund Rund 47.000 Wahlberechtigte noch einmal aufgerufen, bis um 18 Uhr ihre Stimme abzugeben.

Amtsinhaber Stefan Fassbinder, Bündnis 90/Die Grünen

Vor sieben Jahren hatte Stefan Fassbinder frischen Wind im Rathaus versprochen. 15 Stimmen mehr reichten ihm aus, um nach 25 Jahren die CDU aus dem Rathaus zu verdrängen. In Ostdeutschland ist Fassbinder derzeit der einzige Oberbürgermeister mit grünem Parteibuch. In Greifswald unterstützen ihn, neben seiner Partei, die SPD, Die Linke und die Tierschutzpartei. Für ihn sei Greifswald in den vergangenen Jahren sozialer und nachhaltiger geworden, sagt der 55-Jährige. Vor allem im Bildungsbereich will Fassbinder seinen Kurs fortsetzen. In seiner Amtszeit seien zwei neue Kitas gebaut, Schulen saniert und neue Sportanlagen sowie Spielplätze geschaffen worden. In den kommenden Jahren will er mehr Wohnraum schaffen. Sein Ziel: mindestens 2.000 Wohnungen. Neue Wohngebiete müssten soziales und bezahlbares Wohnen ausweisen. Seiner Meinung nach braucht die Stadt auch Platz für unterschiedliche Wohnformen, in dem es das klassische Einfamilienhaus gibt, aber auch Wohnprojekte und Tiny Houses.

Umdenken im Bereich Mobilität

Zudem will er im Bereich Mobilität neue Wege gehen. Der Busverkehr sollte bezahlbar sein, dicht getaktet und in der Linienführung optimiert werden. Das Umland müsse zudem besser ans Greifswalder Busnetz angebunden werden. Eine Bahnverbindung zwischen Ladebow und Lubmin, die wünscht er sich schon lange. Der passionierte Radfahrer will auch den Radverkehr in Greifswald stärken. Bis 2035 will Fassbinder Greifswald zur klimaneutralen Stadt machen. Die Fernwärme soll zunehmend aus erneuerbaren Energien produziert werden. Auch mehr Solaranlagen auf den Dächern der Stadt fordert der Amtsinhaber, um Mieter mit günstigem Strom zu versorgen. Die wirtschaftliche Situation der Stadt sieht Fassbinder positiv. Die Arbeitslosigkeit sei so gering wie nie zuvor. Fassbinder verweist auf ein Ranking aus dem vergangenen Jahr, bei dem Greifswald unter 600 Städten Platz sechs der wirtschaftlichen Aufsteiger belegt hat. Künftig will er die Produktion von regionalen Lebensmitteln stärken und die Wiecker Fischerei erhalten.

Madeleine Tolani, CDU

Die Juraprofessorin Madeleine Tolani galt als aussichtsreiche Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin. Dabei ist sie in Greifswald noch relativ unbekannt. Seit drei Jahren sitzt die 41-jährige gebürtige Greifswalderin für die CDU in der Bürgerschaft. Dort erleben sie die Mitglieder mal freundlich charmant, mal offensiv streitlustig. Im Wahlkampf fokussierte sich Tolani ganz auf den Grünen Amtsinhaber, Fassbinder, der, wie sie sagt, sich auf den Erfolgen seiner Vorgänger ausruhe und selbst keine Initiativen zeige. Mit ihrem zwölf Punkte-Wahlprogramm will Tolani nun den Chefsessel der Verwaltung für die CDU zurückerobern. Als Juristin habe sie die Fachkompetenz, wie sie betont. In Bürgerschaftsvorlagen habe sie Fehler aufgedeckt, die letztlich von einem Gericht anerkannt wurden.

Videoüberwachung darf kein Tabu sein

Ein Anliegen der in Wismar tätigen Hochschullehrerin ist die mangelnde Sauberkeit in der Stadt. Papierkörbe müssten häufiger geleert und zusätzliche Mitarbeiter für die Straßenreinigung eingestellt werden. Die Kandidatin will die Stadt auch sicherer machen. Die Videoüberwachung dürfe dabei kein Tabu sein. Auch Wildtieren im Stadtgebiet sagte die promovierte Juristin den Kampf an. Sie wolle es nicht hinnehmen, dass Biber mitten in der Stadt Bäume fällen oder Wildschweine durch das Stadtgebiet ziehen, sodass Straßen gesperrt werden müssen. Als Oberbürgermeisterin will sie die Stadt noch transparenter machen und Bürgerbeteiligungen ernster nehmen als bisher. Denn diese hätten frühzeitig gezeigt, dass das leerstehende Fahrradparkhaus am Bahnhof und der Park-and-Ride-Parkplatz in Eldena an den Menschen vorbeigehen.

Glasfaser für alle Greifswalder Schulen

Tolani kritisiert zudem unnötige Ausgaben für ein angemietetes Verwaltungsgebäude. Sie ist der Meinung, dass die Verwaltung dafür rund eine Viertelmillion Euro Miete gezahlt hat, ohne das Gebäude zu nutzen. Auch Tolani will die Bildung stärken. So verspricht sie allen Greifswalder Schulen Glasfaseranschlüsse sowie deren bauliche Substanz zu verbessern. Im Bereich der Wirtschaft will sie neue Unternehmen motivieren, sich anzusiedeln, und die mittelständische Unternehmenskultur fördern. Auch für den Hafen Ladebow sieht die Juristin Potential und will ihn durch Ausbaggerungen und Investitionen konkurrenzfähig halten. Auch der Bau neuer Hotels ist ihr wichtig. Wichtig ist für Tolani zudem der Erhalt von Anwohner-Parkplätzen sowie der Bau von neuen Parkhäusern. Auch sie will in Greifswald mehr Wohnraum schaffen. So wolle sie Baugebiete mit mindestens 500 Eigenheimen sowie den Bau von Eigentums- und Sozialwohnungen vorantreiben.

Viele Projekte bereits geplant

Greifswald gilt als wirtschaftlicher Motor Vorpommerns. Finanziell geht es der Stadt gut. Deshalb hat sie in den vergangenen Jahren viel Geld investieren können, vor allem in Infrastruktur. Etwa in das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie. Ende des Jahres soll es fertig werden und rund 240 Arbeitsplätze bieten. Derzeit lässt die Stadt die nördliche Zufahrt zur Innenstadt, den Hansering, umbauen.

