Stand: 23.02.2024 17:02 Uhr Nustrow und Pölchow: Erneut Einbrüche in Solarparks

In den Solarpark in Nustrow (Landkreis Rostock) ist erneut eingebrochen worden, so die Polizei. Bereits am vergangenen Sonnabend sind hier 20 Trommeln Solarkabel im Wert von 30.000 Euro entwendet worden. Weitere Diebstähle gab es in einem Solarpark in Pölchow (Landkreis Rostock) - bereits zum vierten Mal allein in diesem Jahr. Hier entstand bisher ein Schaden von 50.000 Euro. Die Polizei in Sanitz und Bad Doberan ermittelt.

