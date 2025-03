Nord Stream 2 AG: Neue Runde vor dem Landgericht Stralsund

Stand: 11.03.2025 11:07 Uhr

Vor dem Landgericht Stralsund geht der Streit um die Nutzung eines Kontos bei der Sparkasse Vorpommern in eine neue Runde. Über dieses Konto will die Nord Stream 2 AG Firmen auszahlen, die am Bau der Pipeline beteiligt waren.