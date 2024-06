Stand: 26.06.2024 09:58 Uhr Nonnevitz: Vermisster Taucher tot geborgen

Ein 75-jähriger Mann aus Bernburg in Sachsen-Anhalt ist am Dienstag bei einem Tauchgang auf Rügen ums Leben gekommen. Er war Mitglied einer Tauchergruppe und galt nach einem Tauchgang vor Nonnevitz als vermisst. Am Dienstagnachmittag wurde der Leichnam des Mannes gefunden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

