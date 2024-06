Stand: 02.06.2024 14:23 Uhr Niepars: Ausländerfeindliche Parolen bei Dorffest

Während eines Dorffestes in Niepars bei Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind nach Polizeiangaben am frühen Morgen ausländerfeindliche Parolen gerufen worden. Die Beamten waren eigentlich wegen eines anderen Vorfalls alarmiert worden. Als diese sich in der Nähe des Festgeländes befanden, hätten die Beamten hören können, wie das Lied "L`amour toujours" von Gigi D`Agostino abgespielt wurde. Zum Refrain seien dann aus einer kleinen unbekannten Gruppe heraus lautstark ausländerfeindliche Parolen gerufen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und bittet Zeugen, sich zu melden.

Weitere Informationen FAQ zu rassistischen Gesängen auf Festen: Was droht Beteiligten? Vorfälle wie zuletzt in Löningen haben heftige Debatten ausgelöst. Mit welchen Strafen müssen Mitsingende und Unbeteiligte rechnen? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.06.2024 | 15:00 Uhr