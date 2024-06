Stand: 11.06.2024 05:28 Uhr Niendorf: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt

Am späten Montagabend sind zwischen Niendorf und Hohen Sprenz bei Laage (Landkreis Rostock) zwei Menschen bei einem Wildunfall verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 51-Jähriger mit einer 34-jährigen Beifahrerin gegen 22:15 Uhr auf dem Motorrad in Richtung Hohen Sprenz. Plötzlich sei ein Reh auf die Straße gesprungen, es kam zum Zusammenstoß. Fahrer und Mitfahrerin stürzten vom Motorrad. Der Mann wurde schwer, die Frau leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.06.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock