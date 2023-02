Stand: 23.02.2023 11:00 Uhr B5: 36-Jähriger aus MV stirbt bei Autounfall

Ein 36-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwochabend auf der B5 kurz vor Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Motor aus dem Auto herausgerissen wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aus welchen Gründen der Mann von der Straße abkam, war zunächst ungeklärt.

