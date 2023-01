Stand: 11.01.2023 13:49 Uhr Immer weniger Arbeitskräfte-Bedarf in Landwirtschaft in MV

In den Landwirtschaftsbetrieben Mecklenburg-vorpommerns wird immer weniger Arbeitskraft benötigt. Zwar stieg die Zahl der Beschäftigten von 2016 bis 2020 laut Statistischem Landesamt von 18.100 auf 23.300 - allerdings sank die Zahl der Vollzeit-Arbeitskräfte, während jene der Teilzeit-Mitarbeiter stark zulegte. In der Summe wurden bei der jüngsten Landwirtschaftszählung 2020 nur noch 15.700 sogenannte Arbeitskräfte-Einheiten festgestellt nach 16.400 vier Jahre davor und 17.686 im Jahr 2010. Je 100 Hektar sind nunmehr noch 1,2 Arbeitskräfte beschäftigt, hieß es in einer Mitteilung der Statistiker vom Mittwoch. Als Gründe für die geringe Arbeitskräfte-Zahl im Nordosten gilt eine großflächige Landwirtschaft mit modernen Maschinen sowie die Konzentration auf den Ackerbau.

