Stand: 11.01.2023 12:30 Uhr Güstrow: Polizei nimmt Randalierer in seiner Wohnung fest

In Güstrow ist die Polizei einem Bewaffneten in dessen Wohnung begegnet. Mehrere Personen hatten über den Notruf gemeldet, dass der Mann in seiner Wohnung randalierte. Als die Beamten ankamen, hielt der 26-Jährige eine Axt und ein Messer in den Händen. Der betrunkene Mann ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Wegen psychischer Auffälligkeit kam er in ein Krankenhaus.

