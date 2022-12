Stand: 25.12.2022 07:20 Uhr Dargun: Explosion einer Gastherme

Rund 20.000 Euro Schaden sind am Heiligabend bei der Explosion einer Gastherme in einem Mehrfamilienhaus in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entstanden. Da die Heizungsanlage vorerst nicht mehr funktionsfähig ist, konnten die Mieter nicht in ihre Wohnungen zurück und verbrachten Heiligabend bei Bekannten. Ursache für die Explosion war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.

