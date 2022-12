Stand: 06.12.2022 13:40 Uhr A24: Wolf von Kleintransporter erfasst und getötet

Bei einem Wildunfall auf der Autobahn 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist ein Wolf von einem Kleintransporter erfasst worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der Nähe der Abfahrt Wöbbelin. Das Tier verendete am Unfallort. Ein sogenannter Wolfsbeauftragter wurde informiert. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern werden Wölfe am häufigsten auf den Autobahnen in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim von Fahrzeugen erfasst.

