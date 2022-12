Stand: 04.12.2022 06:15 Uhr Volleyball: SSC Schwerin gewinnt in Straubing

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben ihr Spiel am Sonnabend in Straubing souverän in drei Sätzen (25:8, 25:13, 25:21) gewonnen. Das Team von Trainer Felix Koslowski steht damit mit nur einer Niederlage aus sieben Spielen auf Rang drei in der Tabelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.12.2022 | 20:30 Uhr