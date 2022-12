Stand: 03.12.2022 15:03 Uhr Waren: Betrunkener klettert durch Fenster in Wohnung und beißt Frau ins Bein

In Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein alkoholisierter 23-Jähriger einer 49-jährigen Frau ins Bein gebissen. Am Sonnabendmorgen hatten sich laut Polizei zwei betrunkene 23-Jährige eine Schlägerei geliefert, wobei beide leicht verletzt wurden. Die 49-jährige Anwohnerin forderte die Männer aus dem Fenster zur Ruhe auf. Daraufhin kletterten die beiden durch das Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung der Frau. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung und einer der Männer biss der Frau in ihr linkes Bein. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

