Herbst in MV war überdurchschnittlich warm

Der diesjährige Herbst in Mecklenburg-Vorpommern war mit einer Durchschnittstemperatur von 10,7 Grad ungewöhnlich warm. Er sei 1,7 Grad wärmer als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990 gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. An diesem Donnerstag (1. Dezember) beginnt der meteorologische Winter. Verantwortlich für die hohe Durchschnittstemperatur im Herbst war den Meteorologen zufolge vor allem der Oktober, der im Nordosten zusammen mit dem Oktober 2006 als der bislang wärmste seit Beginn der Messungen gilt.

