Stand: 24.11.2022 17:34 Uhr Mehr Geld für Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in MV

Für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Mecklenburg-Vorpommern wird die Tarifeinigung aus Baden-Württemberg übernommen. Damit bekommen sie zumindest in den tarifgebundenen Unternehmen im kommenden Sommer 5,2 Prozent mehr Geld und im Mai 2024 nochmal 3,3 Prozent mehr. Außerdem wird eine steuerfreie Pauschale von insgesamt 3.000 Euro gezahlt, in zwei Schritten. Die Firmen können je nach Lage flexibel entscheiden.

