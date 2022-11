Stand: 24.11.2022 16:02 Uhr Rostock: Neue anonyme E-Mails kurz vor OB-Stichwahl aufgetaucht

Erneut gibt es mitten im Rostocker Wahlkampf und kurz vor der Stichwahl am Sonntag Wirbel um anonyme E-Mails. Diesmal gehen die Vorwürfe in Richtung der Linken-Kandidatin Eva-Maria Kröger. Ihr wird in der Mail unter anderem vorgeworfen, sie könne kein Amt mit 2.500 Mitarbeitern führen und sei den Herausforderungen des Amtes nicht gewachsen. Kandidat Ebert (parteilos, unterstützt von CDU, FDP und UFR) sei geeigneter. Diese diffamierende E-Mail-Kampagne stelle einen neuen Tiefpunkt im OB-Wahlkampf dar, teilte Kröger auf NDR Nachfrage mit. Sybille Bachmann vom Rostocker Bund, bei der anonyme Mail ebenfalls ankamen, hat derweil nach eigenen Angaben bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.11.2022 | 16:30 Uhr