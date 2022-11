Stand: 10.11.2022 08:00 Uhr Aktionstag Suchtberatung in Städten in MV

Suchtberatungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern laden heute unter dem Motto "Wir sind für alle da … noch!" zu Veranstaltungen ein. Im Land beteiligen sich unter anderem Einrichtungen in Rostock, Gadebusch und Schwerin. Die Beratungsstellen wollen bei dem "Aktionstag Suchtberatung" über ihre Arbeit informieren, aber auch auf die Probleme in der kommunalen Suchthilfe aufmerksam machen. Finanziell sehe es bei vielen Einrichtungen nicht gut aus, heißt es von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen. Steigende Kosten bei Gehältern, Sachkosten oder Energie werden nicht ausgeglichen. Die Landeskoordinierungsstelle fürchtet, dass es zu Schließungen kommen könnte, wenn die Mittel fehlen. Dabei sei der Bedarf an Suchtberatungen hoch, gerade auch durch die Corona-Pandemie.

