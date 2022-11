Stand: 10.11.2022 06:00 Uhr Wittenburg: Lkw-Fahrer kollidiert mit Baum und stirbt

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochabend mit seinem Lastwagen von einer Landstraße bei Wittenburg abgekommen, gegen einen Baum gefahren und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Straße zwischen Püttelkow und Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist wegen Bauarbeiten gesperrt, der 40-jährige Fahrer fuhr aus ungeklärten Gründen trotzdem in die Baustelle und dort über einen Asphalthaufen, bevor er mit dem Lkw gegen einen Baum prallte. Der Fahrer konnte nur noch tot aus der Kabine geborgen werden. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro am Lkw-Gespann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.11.2022 | 06:00 Uhr