Stand: 09.11.2022 13:00 Uhr Neubrandenburg/Neustrelitz: Intendant Müller bleibt bis 2029

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz wird fünf weitere Jahre von Sven Müller geleitet. Der Vertrag des Intendanten wurde jetzt bis 2029 verlängert. Geboren in Hamburg und nach Stationen unter anderem in Graz, Lissabon und Kopenhagen kam Sven Müller 2019 nach Mecklenburg-Vorpommern. Seine Arbeit in den vergangenen drei Spielzeiten, auch unter den Beschränkungen in der Corona-Pandemie, hat offenbar die Theatergesellschafter und den Aufsichsrat überzeugt. Neben Sven Müller bleibt auch der Kaufmännische Geschäftsführer, Malte Bähr, dem Theaterstandort Neubrandenburg/Neustrelitz bis 2029 erhalten. Beide leiten gemeinsam das Mehrspartenhaus mit seinen rund 200 Mitarbeitern.

