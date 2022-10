Stand: 28.10.2022 10:00 Uhr Stralsund: Autohändler aus Greifswald wegen versuchten Mordes verurteilt

Das Landgericht Stralsund hat am Donnerstag einen 33-jährigen Autohändler wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Mann aus Greifswald hatte im Prozess gestanden, einen Kunden in seiner Wohnung in Stralsund aufgesucht und ihn mit Messerstichen attackiert zu haben. Das Opfer hat schwer verletzt überlebt. Der Tat war ein Verkaufsgespräch über ein Auto vorausgegangen. Der Verkäufer hatte von der großen Bargeldmenge erfahren, die der 59-jährige Stralsunder zuhause aufbewahrt hatte.

