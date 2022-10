Pütnitz: Bebauungsplan für geplanten Ferienpark in Planung

Ein weiterer Schritt in Richtung Ferien- und Freizeitpark in Pütnitz (Ribnitz-Damgarten): Die Stadtvertretung hat beschlossen, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Im Zuge dessen soll die genaue Lage und Umfang des Großprojekts festgelegt werden. Dieses formelle Verfahren sei wichtig, da so auch Einwände von Nachbarn und Bürgern offiziell gehört werden müssen, so der Bürgermeister Thomas Huth (parteilos). 2024 soll der Satzungsbeschluss gefasst und anschließend gebaut werden. Die steigenden Kosten sorgen allerdings dafür, dass Teilprojekte wie zum Beispiel ein Hafen nur im kleineren Umfang realisiert werden können.