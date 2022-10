Rostock: Tag der offenen Moschee

Eine Kultur und Religion kennenlernen und Vorurteile abbauen: das soll der Tag der offenen Moscheeermöglichen. Hunderte Gebetshäuser bundesweit beteiligen sich an der Aktion, darunter auch die vier Moscheen und islamischen Kulturzentren in Mecklenburg-Vorpommern. Die Rostocker Moschee nimmt in diesem Jahr zum 25. Mal teil. Neben Vorträgen zum islamischen Glauben werden Passagen aus dem Koran gelesen - und ins Deutsche übersetzt - außerdem kann der Gebetsraum besichtigt werden. Zwischen 10 und 16 Uhr sind daher alle willkommen, es wird darum gebeten, beim Betreten der Räume die Schuhe auszuziehen, Frauen sollten eine Kopfbedeckung mitzubringen.