Stand: 02.10.2022 08:07 Uhr Neubrandenburg: Mitglieder des Motorrad-Clubs Bandidos kontrolliert

Mehr als die Hälfte aller rund 500 Teilnehmer an einem Treffen des Motorrad-Clubs Bandidos in Neubrandenburg (Landkrkeis Mecklenburgische Seenplatte) wurden am Sonnabend bei der Anreise von der Polizei kontrolliert. Mit Ausnahme eines beschlagnahmten Messers gab es keine Beanstandungen. Die Bandidos stehen wegen Verbindungen zur organisierten Kriminalität unter Beobachtung.

