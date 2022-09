Stand: 29.09.2022 15:45 Uhr Region Rügen-Stralsund startet in zweite Projektrunde HyExpert

Die Bundesregierung will mit dem Projekt HyLand Kommunen und Regionen beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft unterstützen. Die Region Rügen-Stralsund ist offiziell in die zweite Förderrunde, HyExpert, gestartet. HyExpert bedeutet, die Potentiale, die in Runde eins in der Region Rügen-Stralsund ausgemacht wurden, nun zu konkretisieren. Es geht darum wie grüner Wasserstoff in der Region hergestellt und nutzbar gemacht werden kann - etwa im Bereich Verkehr oder Wärmeversorgung. Dabei werden die Projektstandorte Hafen Mukran Port Sassnitz, Seehafen Stralsund, Ortsteil Andershof in Stralsund und Gemeinde Kluis auf Rügen auf ihr Potential und die Wirtschaftlichkeit untersucht. In diesem Prozess kann sich die Region von Experten beraten lassen. Dafür hat der Bund bis zu 400.000 Euro bereitgestellt. Ergebnisse sollen im kommenden Juli vorliegen.

