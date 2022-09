Stand: 27.09.2022 14:07 Uhr A14 bei Grabow: Pilzsammler stellt Auto auf Standspur ab

Ein Pilzsammler hat in Westmecklenburg sein Auto auf einer Autobahn abgestellt, um im Wald bei Grabow Pilze zu suchen. Polizisten entdeckten den Wagen des 41-Jährigen auf der Standspur der A14, er war nicht mit einem Warndreieck gesichert, so dass die Polizei sicherheitshalber den Abschleppdienst rief. Als der Abschlepper kam, tauchte schließlich der Pilzsammler auf. Nun muss der Mann zwar nicht das Abschleppen bezahlen, aber es wird ein Bußgeld fällig und es gibt einen Punkt in Flensburg.

