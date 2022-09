Stand: 22.09.2022 16:55 Uhr Rostock: Erster Baltischer Unternehmertag

Zum ersten Baltischen Unternehmertag sind am Donnerstag mehr als 400 Teilnehmer aus acht Ostseeanrainerstaaten in der Rostocker Stadthalle zusammengekommen. Landesregierung sowie Industrie- und Handelskammer haben die Konferenz organisiert, um eine engere Zusammenarbeit zu erreichen. Schwerpunkte des Tages waren "Klimaneutrales Wirtschaften" und "CO2-freie Ostsee". Darüber hinaus gab es Diskussionen und Arbeitsgruppen zu Themen wie Logistik, Gesundheitswirtschaft oder Wasserstofftechnologie. Außerderm ging es um Munitionsaltlasten in der Ostsee - eine Frage, die alle gleichermaßen betrifft: Wie kann die Munition möglichst schnell mit möglichst wenig Aufwand beseitigt werden? Künftig soll der Unternehmertag regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden.

