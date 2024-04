Stand: 23.04.2024 11:41 Uhr Beleidigungen gegen Drosten: Beide Parteien legen Berufung ein

Im Prozess wegen Beleidigung des Virologen Christian Drosten haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Angeklagten Berufung eingelegt. Das berichtet der "Nordkurier". Die Staatsanwaltschaft wolle in einem neuen Verfahren höhere Strafen erreichen - der 49-jährige Haupttäter will hingegen einen Freispruch erwirken. Das Ehepaar aus Berlin war am vergangenen Donnerstag vom Amtsgericht Waren wegen Beleidigung und Verleumdung von Christian Drosten auf einem Campingplatz, zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

