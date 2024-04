Stand: 06.04.2024 06:50 Uhr Rostock probt den Ernstfall: Um 11 Uhr heulen die Sirenen

In Rostock ist heute Warntag. Dazu werden zur Probe für den Ernstfall um 11 Uhr sowohl die digitalen Warnapps in Internet und Mobilfunk als auch die Sirenen durch das Brandschutz- und Rettungsamt aktiviert. Über die Sirenen werden in zeitlichen Abständen die Warntöne "Warnung", auf- und abschwellender Dauerton, "Feuer", zweimal unterbrochener Dauerton, und am Ende "Entwarnung", Dauerton, abgespielt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.04.2024 | 11:00 Uhr