Stand: 04.03.2024 05:00 Uhr Stralsund: Große Schlägerei nach Fußballspiel

In Stralsund ist am Sonntagnachmittag ein Streit nach einem Fußballspiel von Freizeitkickern in einer großen Schlägerei geendet. Laut Polizei sollen daran etwa 15 Personen beteiligt gewesen sein. Sieben Menschen wurden laut Polizei bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, einer musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei den an der Schlägerei beteiligten Personen handelte es sich ausschließlich um männliche syrische und afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 14 und 32 Jahren.

