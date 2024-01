Stand: 23.01.2024 18:20 Uhr Radsportzentrum in Schwerin: Land übergibt Millionen-Zuschuss

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat der Stadt Schwerin am Dienstag einen 16,5-Millionen-Euro-Zuschuss für den Bau eines neuen Radsportzentrums in der Landeshauptstadt übergeben. Dort soll auf dem Gelände der Sport- und Kongresshalle eine Bahnradhalle für den Olympiastützpunkt entstehen. Mit dem offiziellen Baubeginn wird in diesem Sommer, mit der Fertigstellung "frühestens Ende 2025" gerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben des Innenministeriums auf 23,96 Millionen Euro. Dafür kommen Mecklenburg-Vorpommern, die Stadt Schwerin und der Bund gemeinsam auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.01.2024 | 19:30 Uhr