Stand: 20.01.2024 08:00 Uhr Greifswald: "Europa-Union" gründet neuen Kreisverband

Die Bürgerinitiative "Europa-Union" hat am Freitagbend einen Kreisverband in Greifswald gegründet. Es ist ihr vierter in Mecklenburg-Vorpommern. Die Neugründung sei ein wichtiges Zeichen für den europäischen Zusammenhalt in Vorpommern, so Niels Gatzke, Vorsitzender des Kreisverbandes. Jeder könne bei der überparteilichen "Europa-Union" mitmachen - etwa bei regelmäßigen Gesprächsformaten. Hier sollen Ideen entstehen, wie die europäischen Werte in der Region verbreitet werden können.

