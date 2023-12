Stand: 30.12.2023 06:30 Uhr Seenplatte: Schwierige Situation für Tierheime

Die Tierheime in der Region Mecklenburgische Seenplatte blicken mit gemischten Gefühlen auf das neue Jahr. Das hat auch mit den Problemen im zu Ende gehenden Jahr zu tun. Einige Tierheime mussten zuletzt mehr Hunde und Katzen aufnehmen, als sie wieder vermitteln konnten, so zwei Tierheimleiterinnen aus Neustrelitz. Hinzu kämen die steigenden Kosten und eine schwierige Personalsituation. Das Tierheim in Demmin hat in diesem Jahr so viele Tiere aufgenommen wie schon lange nicht mehr, konnte aber gut vermitteln. Von den vier Schäferhunden, die Ende November aus einer Notlage ins Tierheim kamen, konnten bis jetzt drei vermittelt werden, so die Leiterin.

