Stand: 27.12.2023 19:17 Uhr Krien: Haus in Brand geraten

In Krien bei Anklam ist am Mittwochnachmittag ein Haus in Brand geraten - vermutlich durch den falschen Umgang mit einem Heizstrahler. Während der Löscharbeiten ist zudem eine Propangasflasche explodiert. Durch die Druckwelle wurden zwei Feuerwehrleute umgeworfen, sie blieben aber unverletzt. Das Einfamilienhaus war nicht bewohnt, sondern wurde zuletzt als Werkstatt und Abstellraum genutzt. Der Eigentümer wurde mit leichten Verletzungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

