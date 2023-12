Stand: 12.12.2023 13:00 Uhr Lalendorf: Tresor geraubt - Zeugen gesucht

In Lalendorf im Landkreis Rostock haben Unbekannte einen Tresor aus einer Postfiliale gestohlen. In der Nacht zu Montag brachen sie in die Filiale ein und rissen den Tresor aus der Verankerung. Die Briefmarken und das Geld darin hatten einen Wert von rund 8.500 Euro. Dazu entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

