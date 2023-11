Stand: 08.11.2023 13:17 Uhr Löcknitz: Mutmaßliche Schleuser festgenommen

Bundespolizisten haben im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen mutmaßlichen Schleuser von Flüchtlingen festgenommen. Der 31-jährige Ukrainer soll zwei Afghanen sowie einen Mann aus dem Iran von Polen aus nach Deutschland gebracht haben, teilte die Bundespolizei mit. Mitarbeiter des Zolls hätten das Auto am frühen Morgen am Bahnhof in Löcknitz gestoppt. Gegen den Fahrer habe die Bundespolizei einen Haftantrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt, heißt es weiter. Die drei Mitfahrer seien in eine Flüchtlingsunterkunft in Schwerin gebracht worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.11.2023 | 13:00 Uhr