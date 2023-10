Stand: 16.10.2023 18:48 Uhr Waren: Jenny Gundlach ist neue Landesvorsitzende der Jungen Union

Die Junge Union in Mecklenburg-Vorpommern hat auf dem Landestag in Waren Jenny Gundlach zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Der langjährigen Vorsitzenden der Jungen Union, Georg Günther, wurde verabschiedet und zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Zudem verabschiedete die Parteinachwuchsorganisation der CDU ihr Wahlprogramm für die im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.10.2023 | 19:00 Uhr