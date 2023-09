Stand: 20.09.2023 09:00 Uhr Tessin: 12-Jähriger von Traktor-Anhänger erfasst

Bei einem Unfall in Tessin (Landkreis Rostock) ist ein 12-Jähriger schwer verletzt worden. Der Junge war am Morgen mit seinem Fahrrad unterwegs, als er nach Angaben der Polizei mit dem Anhänger eines vorbeifahrenden Traktorgespanns zusammenstieß. Er wurde mit Verdacht auf eine Beinfraktur sowie Verletzung der Wirbelsäule mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Rostock geflogen.

