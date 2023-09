Stand: 06.09.2023 16:53 Uhr Neubrandenburg: Ambulanz für Asylsuchende mit großem Zulauf

Die vor einigen Wochen eröffnete Flüchtlingsambulanz in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Neubrandenburg wird gut angenommen. Der Zulauf sei sehr groß, die Patienten kommen inzwischen aus ganz Neubrandenburg, sagte eine Sprecherin des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums als Träger der Einrichtung. Für Erwachsene sind die Sprechzeiten seit dieser Woche aufgeteilt in Zeiten für Termine und für die akute Versorgung. Vor allem die sprachliche Verständigung sorge für zeitlichen Mehraufwand, so die Sprecherin weiter. Die Flüchtlingsambulanz in Neubrandenburg war notwendig geworden, weil Allgemein- und Kinderärzte in und um Neubrandenburg oftmals keine neuen Patienten aufnehmen und auch die Notaufnahme des Krankenhauses überlastet war.

