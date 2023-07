Eigene Ambulanz für Geflüchtete in Neubrandenburg

Stand: 10.07.2023 12:09 Uhr

Um Geflüchtete an der Seenplatte besser medizinisch versorgen zu können, hat in Neubrandenburg eine Flüchtlingsambulanz den Betrieb aufgenommen. Zwei pensionierte Kinderärzte bieten Sprechstunden an.