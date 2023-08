Stand: 26.08.2023 13:06 Uhr Vermehrt Schockanrufe in Vorpommern-Greifswald

In Vorpommern-Greifswald verzeichnet die Polizei wieder vermehrt Schockanrufe. Dabei geben die Betrüger vor, dass der Enkel oder die Enkelin nach einem Unfall im Gefängnis sitzt und mittels Kaution freigekauft werden muss. In anderen Fällen müsse nach einem Unfall eine lebenswichtige Operation bezahlt werden. Immer wieder fallen vor allem ältere Menschen auf die Betrugsmasche herein. Die Polizei rät, bei einem solchen Anruf sofort aufzulegen und den Vorfall bei der Polizei zu melden.

